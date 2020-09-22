Afganistan'da Taliban saldırılarında son iki haftada 98 sivil öldü
Militanların ülkenin 24 vilayetinde son iki haftada düzenlediği çeşitli saldırılarda, 98 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'da son iki haftada Taliban militanlarının düzenlediği saldırılarda 98 sivilin öldüğü bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen basına yaptığı açıklamada, ülkenin 24 ilinde son iki haftada militanların düzenlediği çeşitli saldırılarda 98 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırılarda 230 sivilin yaralandığını belirten Aryen, en fazla can kaybının Tahar ve Nangarhar illerinde olduğunu belirtti.
Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.