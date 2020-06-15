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Aktüel

Afganistan'da Taliban saldırılarında 6 polis öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:01:44 -
Afganistan'da Taliban saldırılarında 6 polis öldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetindeki polis karakollarına düzenlediği silahlı saldırılarda 6 polis hayatını kaybetti.

Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Faryab'ın Kaysar ve Peştunkot ilçelerindeki polis karakollarına düzenlediği saldırılarda 6 polisin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yuriş, saldırıların ardından çıkan çatışmalarda 12 militanın öldürüldüğünü, 5'inin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.


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