Afganistan'da Taliban saldırılarında 6 polis öldü
KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetindeki polis karakollarına düzenlediği silahlı saldırılarda 6 polis hayatını kaybetti.
Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Faryab'ın Kaysar ve Peştunkot ilçelerindeki polis karakollarına düzenlediği saldırılarda 6 polisin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Yuriş, saldırıların ardından çıkan çatışmalarda 12 militanın öldürüldüğünü, 5'inin de yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.