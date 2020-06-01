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Aktüel

Afganistan'da Taliban ile çatışmada 3 polis öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-01 10:48:13 -
Afganistan'da Taliban ile çatışmada 3 polis öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hisarak ilçesinde güvenlik güçleri ile Taliban militanları arasında çıkan çatışmada 3 polis hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, militanların ilçedeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 3 polisin öldüğünü, 1 polisin yaralandığını ifade eden Hogyani, 16 militanın yaşamını yitirdiğini, 9 militanın yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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