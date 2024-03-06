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Dünya Afganistan'da Taliban himayesinde rahatça gezen Brezilyalı turist, Hindistan'da toplu tecavüze uğradı!
Dünya

Afganistan'da Taliban himayesinde rahatça gezen Brezilyalı turist, Hindistan'da toplu tecavüze uğradı!

Yeniakit Publisher
2024-03-06 10:17:00 -
Afganistan'da Taliban himayesinde rahatça gezen Brezilyalı turist, Hindistan'da toplu tecavüze uğradı!

Hindistan'da yaşanan son toplu tecavüz saldırısının kurbanı turist bir kadın oldu.

Hindistan'da yaşanan son toplu tecavüz saldırısının kurbanı turist bir kadın oldu.

Eşiyle birlikte motosikletle Asya turuna çıkan Brezilya uyruklu kadın Afganistan'da bir süre konaklamıştı.

Gezilerinin Afganistan durağında İslam Emirliği yönetimine bağlı Taliban savaşçılarıyla poz veren Brezilyalı turist ve eşi için buradan ayrılana kadar her şey yolunda gidiyordu.

Afganistan'da Taliban güçlerinin korumasında seyahat eden kadın turist ve eşi Pakistan'a uğurlandı.

Pakistan üzerinden Hindistan'a geçen turist çift burada büyük bir kabus yaşadılar.
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Sosyal medya hesaplarında kendi anlatımlarıyla paylaştıkları ifadelerinde Hindistan'da kaçırıldıklarını ve ciddi şekilde darp edildiklerini, güvenlik güçlerinin olayı soruşturduğunu belirttiler.

Turist çifti kaçıran ve en az 7 kişi oldukları bilinen Hindu grup kadına topluca tecavüz ederken eşini de ciddi şekilde darp etti.

Hindistan medyasına konuşan toplu tecavüz mağduru kadın yaşananların Hindistan halkının genelini yansıtmadığını ve suçluların yakalanmasını istediğini ifade etti.

Hindistan'da toplu tecavüz olayları sık sık yaşanan bir durum ve genellikle tecavüz mağduru saldırı sonunda ölü olarak bulunuyor.

Kaynak: Mepa News

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