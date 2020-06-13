Afganistan'da son iki haftada 89 sivil öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faisal, son iki haftada Taliban tarafından yapılan saldırılarda 89 sivilin öldüğünü söyledi.

Faisal, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, ülkenin 29 vilayetinde son iki haftada gerçekleştirdiği saldırılarda 89 sivili öldürdüğünü belirtti. Saldırılarda 150 sivilin yaralandığını ifade eden Faisal, bu süre içerisinde en çok can kaybının Kandahar, Kabil ve Sar-i Pul vilayetlerinde yaşandığını kaydetti. Faisal, sivillerin hedef alınmasının hem yasaya ve hem de dine aykırı olduğunu vurguladı. Söz konusu sivillerin çoğunun ölümüne bombalı saldırıların neden olduğunu dile getiren Faisal, "Son dönemde barış çabalarının sonuçlanmaya başlamasıyla Taliban saldırıları da arttı." dedi.

Taliban ise Ulusal Güvenlik Şurası'nın açıklamasını reddettiklerini öne sürdü.

Öte yandan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında Afganlar arası barış müzakerelerinin yakında başlayacağı müjdesini vermişti.