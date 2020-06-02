Afganistan’da sivillere yönelik kanlı saldırı!
Afganistan’da Taliban tarafından yol kenarına yerleştirildiği belirtilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatılması sonucu 7 sivilin yaşamını yitirdiği, 6 sivilin de yaralandığı belirtildi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Yol kenarına yerleştirilen bomba patlatıldı
Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, Han Abad'ın Cengelbaşi köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.
Saldırıdan Taliban sorumlu tutuluyor
Muradi, patlamada 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 6 sivilin de yaralandığını belirtti.
Muradi, bombanın bölgeye Taliban militanlarınca yerleştirildiğini kaydetti.