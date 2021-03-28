  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afganistan'da silahlı saldırı: 2 polis öldü
Dünya

Afganistan'da silahlı saldırı: 2 polis öldü

Afganistan'da Dehendere Barajı'nın güvenliğini sağlayan iki polis silahlı saldırıda öldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 16:09:00 -
Afganistan'da silahlı saldırı: 2 polis öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Dehendere Barajı'nın güvenliğini sağlayan Afgan emniyet mensuplarına, Taliban militanları tarafından düzenlenen silahlı saldırıda iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan Ulusal Su İşleri İdaresi Sözcüsü Nizamuddin Hipilvak, basına yaptığı açıklamada, militanların barajın güvenliğini sağlayan emniyet mensuplarına yönelik silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Hipilvak, saldırıda iki güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, bir güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan militanların, 16 Mart'ta ülkenin batısındaki Herat vilayetinde bulunan Paşdan Barajı'nın güvenliğini sağlayan Afgan emniyet mensuplarına düzenlediği silahlı saldırıda üç güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Resmen felç oldular! Tek çare Türkiye
Ekonomi

Resmen felç oldular! Tek çare Türkiye

Süveyş kanalında yaşanan Panama bandıralı konteyner gemisi krizinin ardından tek güvenli rotanın Tarihî İpek Yolu olduğu bir defa daha ortay..
Hükümet düğmeye bastı! Yeni koronavirüs kararları
Gündem

Hükümet düğmeye bastı! Yeni koronavirüs kararları

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. Kabinenin ana gündemi is..
ABD tepki gösterdi: Dehşete düştük
Dünya

ABD tepki gösterdi: Dehşete düştük

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar güvenlik güçlerinin müdahalesinde 100'den fazla kişinin öldürülme..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay