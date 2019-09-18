Afganistan'da şiddetli çatışma: Çok sayıda yaralı var Afganistan'da hükümet binasına düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmalarda 13 kişi yaralandı.

Afganistan'ın doğusunda bulunan Celalabad şehrinde hükümet binasına gerçekleştirilen intihar saldırısının ardından çıkan çatışmalarda yaralanan 13 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Çatışmalar sürüyor Afganistan'ın Celalabad şehrinde hükümet binasının hedef alındığı bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından polis özel kuvvetlerinin çatışmaya girdiği belirtildi. İntihar saldırısı sonrası çıkan çatışmalarda 13 kişinin yaralandığı bildirilirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı, çatışmaların ise sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Vali Sözcüsü Ataullah Khogyani, saldırının ardından belirsiz sayıda saldırganın binaya girdiğini açıklamıştı.

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