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Afganistan'da saldırı! Ölüler var

Taliban'ın Afganistan'ın Zabul vilayetinin Argandab ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 3 askerin öldüğü bildirildi.

20 Aralık 2018 Perşembe 10:12
Afganistan'da saldırı! Ölüler var

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Zabul vilayetinin Argandab ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 3 asker öldü.

Zabul Valiliği Sözcüsü Gul İslam Siyal, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Argandab'ın Dervaze bölgesindeki askeri karakola saldırdığını söyledi.

Saldırı sonucu 3 askerin hayatını kaybettiğini belirten Siyal, 2 askerin de yaralandığını aktardı.

Siyal, saldırının ardından çıkan çatışmada 8 militanın öldürüldüğünü, 12 militanın da yaralandığını ifade etti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 14 askerin öldüğü iddia edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 10:12
  1. Afganistan
  2. Afganistan saldırı
  3. Argandab

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