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Aktüel

Afganistan'da patlamada 7 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:54:37 -
Afganistan'da patlamada 7 kişi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, Han Abad'ın Cengelbaşi köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.

Muradi, patlamada 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 6 sivilin de yaralandığını belirtti.

Muradi, bombanın bölgeye Taliban militanlarınca yerleştirildiğini kaydetti.


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