Afganistan'da patlamada 5 sivil öldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde meydana gelen patlamada 5 sivil hayatını kaybetti.
Gor Valiliği Sözcüsü Arif Abır, basına yaptığı açıklamada, Gor'un Badgah köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Abır, patlamada 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.
Sözcü, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.