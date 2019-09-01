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Afganistan'da patlama: 8 ölü

01 Eylül 2019 Pazar 15:25
Afganistan'da patlama: 8 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 sivil öldü.

Çemtal Kaymakamı Abdul Matin Hocazadeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çemtal-Mezar-ı Şerif ana caddesine yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.

Patlamada, 8 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hocazadeh, bombanın, bölgeye Taliban militanlarınca yerleştirildiğini öne sürdü.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.



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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:25
  1. Afganistan
  2. Belh
  3. Çemtal Kaymakamı Abdul Matin Hocazadeh

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