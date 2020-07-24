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Dünya

Afganistan'da patlama: 3 sivil öldü

Savaşın bir türlü son bulmadığı Afganistan'da meydana gelen patlamada 3 sivil öldü. Saldırıyı şu ana dek üstlenen olmadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 14:58:00 -
Afganistan'da patlama: 3 sivil öldü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde meydana gelen patlamada 3 sivil hayatını kaybetti.

Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadah, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Arezo bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.

Cumazadah, patlamada 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 1 sivilin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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