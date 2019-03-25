Afganistan'da markette patlama! Yaralılar var
Afganistan'ın Celalabad şehrinde bir markete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi.25 Mart 2019 Pazartesi 15:50
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde meydana gelen patlamada 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde bir markete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 kişinin yaralandığını söyledi.
Üstlenen olmadı
Hogyani, yaralıların arasında çocukların da bulunduğunu belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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