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Afganistan'da markette patlama! Yaralılar var

Afganistan'ın Celalabad şehrinde bir markete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:50
Afganistan'da markette patlama! Yaralılar var

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde meydana gelen patlamada 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde bir markete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 kişinin yaralandığını söyledi.

Üstlenen olmadı

Hogyani, yaralıların arasında çocukların da bulunduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:50
  1. Afganistan
  2. Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani

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