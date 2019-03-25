Afganistan'da markette patlama! Yaralılar var Afganistan'ın Celalabad şehrinde bir markete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde meydana gelen patlamada 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde bir markete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 kişinin yaralandığını söyledi. Üstlenen olmadı Hogyani, yaralıların arasında çocukların da bulunduğunu belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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