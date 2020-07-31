  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Afganistan'da kurban pazarına bombalı saldırı

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Kurban Bayramı'nın birinci günü düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 17:27:00 -
Afganistan'da kurban pazarına bombalı saldırı

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Kurban Bayramı'nın birinci günü düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizadeh, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Tank Mevlevi bölgesinde hayvan pazarına yerleştirilen bombanın, kurban almak için pazarda toplanan kalabalığın arasında patlatıldığını söyledi.

Herat İl Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Muhammed Rafik Şirzey, saldırıda 14 kişinin yaralandığını belirtti.

Üçünün durumu ağır

Şirzey, yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı