Afganistan'da kanlı Nevruz kutlaması! Çok sayıda ölü var
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Nevruz kutlamalarını hedef alan saldırılarda üç bomba infilak ettirildi, en az altı can kaybı var.21 Mart 2019 Perşembe 13:02
Afganistan'ın başkenti Kabil'de nevruz kutlamaları kana bulandı.
Kutlamaların yapıldığı Karte-i Sahi bölgesi yakınlarında üç bomba patladı.
Reuters haber ajansı, en az altı kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor. 23 yaralı ise hastanelere taşındı.
Reuters ayrıca, alanda toplananların çoğunun Şiiler olduğunu aktarıyor.
Afganistan Savunma Bakanlığı, saldırganların tutuklandığını ve bölgenin kordona alındığını açıkladı.
YORUM YAZ