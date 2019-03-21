Afganistan'da kanlı Nevruz kutlaması! Çok sayıda ölü var Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Nevruz kutlamalarını hedef alan saldırılarda üç bomba infilak ettirildi, en az altı can kaybı var.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de nevruz kutlamaları kana bulandı. Kutlamaların yapıldığı Karte-i Sahi bölgesi yakınlarında üç bomba patladı. Reuters haber ajansı, en az altı kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor. 23 yaralı ise hastanelere taşındı. Reuters ayrıca, alanda toplananların çoğunun Şiiler olduğunu aktarıyor. Afganistan Savunma Bakanlığı, saldırganların tutuklandığını ve bölgenin kordona alındığını açıkladı.

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