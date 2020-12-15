Afganistan'da Kabil Vali Yardımcısı bombalı saldırıda öldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de Vali Yardımcısı Mahbubullah Muhibbi, uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Mikroreyan 4 bölgesinde Vali Yardımcısı Muhibbi'nin makam aracına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Saldırıda Muhibbi ile sekreterinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, iki korumanın da yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.