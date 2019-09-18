Afganistan'da intihar saldırısı Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde bulunan elektronik kimlik dağıtım merkezine intihar saldırısı yapıldı.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde bulunan elektronik kimlik dağıtım merkezine intihar saldırısı düzenlendi. Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin, elektronik kimlik dağıtım merkezi girişinde, üzerine yerleştirdiği bombayı patlattığını söyledi. Patlamanın ardından diğer saldırganların merkeze girerek ateş açmaya başladığını ifade eden Hogyani, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin ulaştığını belirtti. Hogyani, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgi bulunmadığını aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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