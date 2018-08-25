Afganistan'da intihar saldırısı: 2 kişi öldü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde bir protesto sırasında düzenlenen intihar saldırısında, 2 kişinin öldüğü bildirildi.25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:42
Afganistan Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, bir saldırganın üstüne yerleştirdiği bombayı, Celalabad'daki Seçim Komisyonu ofisi önünde gösteri düzenleyen kalabalığın arasında patlattığını belirtti.
Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.
Görgü tanıkları ise saldırıda 4 kişinin öldüğünü öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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