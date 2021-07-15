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Dünya “Afganistan’da iç savaş olabilir” uyarısı!
Dünya

“Afganistan’da iç savaş olabilir” uyarısı!

İran, Afganistan'da iç savaş çıkmaması gerektiğine dair uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 01:53:00 -
“Afganistan’da iç savaş olabilir” uyarısı!

İran, Afganistan'da iç savaş çıkmaması gerektiğine dair uyarıda bulundu.

Açıklama, İran Dışişleri Bakanı Afganistan Özel Temsilcisi Muhammad İbrahim Taheriyan tarafından yapıldı.

İran'ın resmi haber ajanslarından IRNA'nın aktardığı habere göre Taheriyan, Afganistan meselesinin barışçıl yollarla çözülmesi ve ülkede iç savaş çıkmaması gereğine vurgu yaptı.

Taheriyan, Kabil hükümetinin eski lideri Hamid Karzai ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkedeki son gelişmeleri ve barış müzakerelerini ele aldı.

Taheriyan geçen haftalarda Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Afganistan'ın başkenti Kabil’I ziyaret etmişti.

 

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