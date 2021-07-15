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Dünya

Afganistan'da havan saldırısında 5 sivil öldü

Afganistan’ın doğusundaki Lagman vilayetinde Taliban tarafından atılan havan mermileri yine sivillere isabet etti. Afganistan'da binlerce kişinin ölümüne sebep olan Taliban, 5 sivili katletti.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 11:10:00 -
Afganistan'da havan saldırısında 5 sivil öldü

Lagman Valiliği Sözcüsü Esedullah Devletzey, basına yaptığı açıklamada, Lagman’ın Halil Abad köyünde Taliban militanlarınca atılan havan mermilerinin sivil yerleşimlere isabet ettiğini söyledi. Devletzey, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırının hükümet güçleri tarafından yapıldığı iddia edildi.

Öte yandan ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi yaralandı. Emniyet yetkilileri, saldırının Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde düzenlendiğini açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı. Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nı ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre, hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise yüzde 80'in üzerinde alan hakimiyeti kurduğunu iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban, 407 ilçenin 160'tan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

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