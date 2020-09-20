Afganistan'da hava saldırısı: En az 30 ölü

Afganistan’ın Kunduz vilayetinde mevzilenen Taliban üssüne, Kabil yönetimine bağlı güçler hava saldırısı düzenledi.

Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Han Abad sınırları içerisinde kalan Nikapaye Sayed Ramazan bölgesinde, Kabil hükümetine bağlı mevzilere Taliban mensupları tarafından saldırı düzenlendi.

Söz konusu saldırının ardından Kabil hükümeti, Taliban’a karşılık verdi. Hükümetin saldırıya karşılık verirken yaptığı hava saldırısı sırasında, aralarında Qari Abdülrezzak ve Mevlevi Abbas isimli iki komutan olmak üzere 30’dan fazla Taliban mensubu öldürüldü.

Ayrıca Kabil hükümetinin, Taliban’a ait 4 araç, 8 motosiklet ve çok sayıda silah ile mühimmatı da ele geçirdiği aktarıldı. Operasyon sırasında sivillere zarar verilmediği ileri sürüldü.

Kabil hükümetinin açıklamasına karşılık, Taliban’dan da harekata ilişkin duyuru yapıldı.

Taliban’ın açıklamasında, hava operasyonu sırasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 23 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Mepanews'teki habere göre Taliban'ın açıklamasında, Kabil yönetimine bağlı uçakların sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı ve bomba yağdırdığı iddia edildi. Bölgede herhangi bir hareketlilik ya da silahlı kişinin bulunmadığı öne sürüldü.