Afganistan'da hava saldırısı: 12 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Gurzivan ilçesine düzenlenen hava saldırısında 12 sivil öldü. Faryab İl Şura Vekili Sıbgatullah Silab, yaptığı açıklamada, Gurzivan'da, Afgan Hava Kuvvetlerince gerçekleştirilen hava saldırısında 12 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölenlerin arasında çocukların bulunduğu bilgisini veren Silab, saldırının yanlışlıkla mı yapıldığının henüz bilinmediğini belirtti. Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman ise hava saldırısında, Taliban'a ağır darbe vurulduğunu, sivil kayıplarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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