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Aktüel

Afganistan’da hastaneye silahlı saldırı

Kabil’de bulunan bir hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 10:01:58 -
Afganistan’da hastaneye silahlı saldırı

Kabil’de bulunan bir hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar hastane içerisine girerek etrafa ateş açarken güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.


Afganistan’ın başkenti Kabil’in 13.bölgesinde bulunan bir hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar, hastanenin içine girerek etrafa ateş açmaya başladı. Özel kuvvetler hastane çevresinde güvenlik koridoru oluştururken, bölgede silah ve patlama sesler, duyuldu.


Kabil’de Şiilerin yoğunlukta yaşadığı bölgede bulunan hastanenin kapasitesinin 50 kişilik olduğu ve doktorların hastane içerisinde mahsur kaldığı öğrenildi.

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