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Gündem

Afganistan'da hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan’ın başkenti Kabil'e yakın bir noktada bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 21:35:00 -
Afganistan'da hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan’da bomba yüklü araçla yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’in güneyinde yer alan Logar vilayetinin şehir merkezinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivilin hayatını kaybettiği, 30 sivilin ise yaralandığı duyuruldu.

Taliban tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise “Logar patlaması bizim tarafımızdan gerçekleştirilmedi” denildi.

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