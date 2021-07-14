  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Muş'tan Gümrük Birliği açıklaması
İngiltere'de Oldham kentinin ilk kadın Müslüman Konsey Başkanı'nın aracı ateşe verildi
Fed ABD ekonomisinin güçlendiğini açıkladı
Afganistan’da gerginlik tırmanıyor! Kabil yönetiminden yeni bir açıklama geldi
Dünya Afganistan’da gerginlik tırmanıyor! Kabil yönetiminden yeni bir açıklama geldi
Dünya

Afganistan’da gerginlik tırmanıyor! Kabil yönetiminden yeni bir açıklama geldi

Kabil hükümetine bağlı Savunma ve Güvenlik Güçleri sözcüsü Ecmel Ömer Şinvari, kaybedilen bölgelerin Taliban'dan geri alınacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 23:10:00 -
Afganistan’da gerginlik tırmanıyor! Kabil yönetiminden yeni bir açıklama geldi

Kabil hükümetine bağlı Savunma ve Güvenlik Güçleri sözcüsü Ecmel Ömer Şinvari, kaybedilen bölgelerin Taliban'dan geri alınacağını ifade etti.

Başkent Kabil'deki bir basın toplantısında konuşan Şinvari, askeri harekat planlarının yapıldığını, Taliban'ın son 2.5 aylık süreçte ele geçirdiği yerlerin yeniden kontrol altına alınacağını kaydetti.

Kabil hükümeti lideri Eşref Gani de dün hükümet bağlantılı Tolo News'e yaptığı açıklamada, "Afganistan'daki güvenlik durumunun 3 aylık süre içinde iyileşeceğini" söylemişti.

Hükümetin karşı saldırılarının nasıl bir kapsamda gerçekleşeceği ise bilinmiyor.

Taliban Afganistan'da 1 Mayıs'tan sonra il ve ilçe merkezlerine, aynı zamanda kırsaldaki askeri üslere yönelik kapsamlı bir hamle başlatmıştı.

Bu doğrultuda birçok ilçe merkezi, yerleşim ve askeri üs ele geçirilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay