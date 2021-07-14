Afganistan’da gerginlik tırmanıyor! Kabil yönetiminden yeni bir açıklama geldi
Kabil hükümetine bağlı Savunma ve Güvenlik Güçleri sözcüsü Ecmel Ömer Şinvari, kaybedilen bölgelerin Taliban'dan geri alınacağını ifade etti.
Kabil hükümetine bağlı Savunma ve Güvenlik Güçleri sözcüsü Ecmel Ömer Şinvari, kaybedilen bölgelerin Taliban'dan geri alınacağını ifade etti.
Başkent Kabil'deki bir basın toplantısında konuşan Şinvari, askeri harekat planlarının yapıldığını, Taliban'ın son 2.5 aylık süreçte ele geçirdiği yerlerin yeniden kontrol altına alınacağını kaydetti.
Kabil hükümeti lideri Eşref Gani de dün hükümet bağlantılı Tolo News'e yaptığı açıklamada, "Afganistan'daki güvenlik durumunun 3 aylık süre içinde iyileşeceğini" söylemişti.
Hükümetin karşı saldırılarının nasıl bir kapsamda gerçekleşeceği ise bilinmiyor.
Taliban Afganistan'da 1 Mayıs'tan sonra il ve ilçe merkezlerine, aynı zamanda kırsaldaki askeri üslere yönelik kapsamlı bir hamle başlatmıştı.
Bu doğrultuda birçok ilçe merkezi, yerleşim ve askeri üs ele geçirilmişti.