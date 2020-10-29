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Aktüel Afganistan'da Fransa'ya karşı protesto gösterisi
Aktüel

Afganistan'da Fransa'ya karşı protesto gösterisi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:11:00 -
Afganistan'da Fransa'ya karşı protesto gösterisi

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde yüzlerce kişi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere bu ülkedeki yetkililerin İslam karşıtı açıklamalarını ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretlerini protesto etti.

Badahşan'ın merkezi Fayzabad şehrinde toplanan protestocular, ''Liderimiz Muhammed'', '' Yaşasın İslam'' ve ''Kahrolsun Macron'' sloganları attı.

Ellerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı var'' ifadesinin yer aldığı posterleri ve Hz. Muhammed yazılı pankartları taşıyan protestocular, Fransa'yı kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'a karşı tutumuna desteklerini açıklayan göstericiler, protesto sonrasında Macron'un fotoğrafını ateşe verdi.

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