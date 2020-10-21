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Aktüel Afganistan'da emniyet amiri Taliban ile çatışmada öldü
Aktüel

Afganistan'da emniyet amiri Taliban ile çatışmada öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-21 09:42:29 -
Afganistan'da emniyet amiri Taliban ile çatışmada öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayeti Emniyet Amiri Raz Muhammed Durandiş, Taliban ile çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, dün gece Baharak ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi.

Esir, çatışmada Tahar Emniyet Amiri Durandiş ile bazı korumalarının yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Militanların da ağır kayıp verdiğini aktaran Esir, takviye birliklerin bölgeye gönderildiğini kaydetti.

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