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Dünya

Afganistan'da cuma namazına bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Gelen son dakika haberine göre; Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camide patlama meydana geldiği ve en az 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:27:00 - 2020-06-12 12:35:49
Afganistan'da cuma namazına bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre; Afganistan'da cuma namazına bombalı saldırı düzenlendi. Başkent Kabil'deki saldırı sonrası ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden gelen bilgilere göre çok sayıda yaralının olduğu bildiriliyor.

Afganistan'da daha önce de birçok kez cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapılmıştı. Saldırıyı henüz üstlenen bir terör örgütü olmadı.

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