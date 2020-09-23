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Dünya Afganistan'da çatışma: Çok sayıda ölü var
Dünya

Afganistan'da çatışma: Çok sayıda ölü var

Afganistan'da Kabil hükümetine bağlı güçler ile Taliban mensupları arasında çatışma çıktı. Olayda 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:22:00 -
Afganistan'da çatışma: Çok sayıda ölü var

Afganistan’ın Kunduz şehri sınırları içerisinde kalan İmam Sahib ilçesinde ve Herat şehrinin Paştun Zargun ilçesinde hükümet bağlı güvenlik güçleri ile Taliban mensupları arasında çatışma çıktı. Dün gece yaşanan çatılmalar sırasında 11 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

İmam Sahib’de dün 2 ayrı noktada saldırı düzenlendi. Taliban mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırılara güvenlik birimleri karşılık verdi. İmam Sahib İlçe Muhtarı Mahbubullah Sayyedi tarafından yapılan açıklamada, çatışmalar sırasında 5 Afgan güvenlik görevlisi ile 4 Taliban mensubunun öldüğü belirtildi. Açıklamada, çatışmaların bu sabahın erken saatlerine kadar sürdüğü kaydedildi.

Aynı zamanda Herat’ta çatışma yaşandı. Herat İl Emniyet Sözcüsü Jilani Farhad tarafından yapılan açıklamada, 2 Afgan güvenlik mensubunun öldüğü, 2 sivilin ise yaralandığı belirtildi.

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