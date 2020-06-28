Afganistan'da çatışma: Çok sayıda ölü var
Afganistan'da çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi, 4 de Taliban mensubu öldü.
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, militanların, İmam Sahip'in Bahmal Koça bölgesindeki askeri karakola saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmada 5 güvenlik görevlisi ve 4 militanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Muradi, 1 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.