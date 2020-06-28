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Dünya

Afganistan'da çatışma: Çok sayıda ölü var

Afganistan'da çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi, 4 de Taliban mensubu öldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 13:19:00 -
Afganistan'da çatışma: Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, militanların, İmam Sahip'in Bahmal Koça bölgesindeki askeri karakola saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 5 güvenlik görevlisi ve 4 militanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Muradi, 1 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Yorumlar

Eyman

Taliban'a selam, kukla ve ihanet yumağı, Amerika ve düşmanların tasmalı .... gayrı meşru hükümet kahrolsun. Taliban cennet'e hainler cehenneme gidecektir inşallah. .... Amerika.
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