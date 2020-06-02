  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afganistan’da camide intihar saldırısı: 3 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’in diplomatik bölgesi Wazir Akbar Khan’da gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 19:18:16 -
Afganistan’da camide intihar saldırısı: 3 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’in diplomatik bölgesi Wazir Akbar Khan’da gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu 3 kişinin yaralandığı açıklandı.


Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Wazir Akbar Khan Camisi’nde yerel saatle 19.25 sıralarında bir canlı bomba kendini patlattı. İçişleri Bakanı Sözcüsü Tariq Aryan yaptığı açıklamada, "Saat 19.25’te bir intihar bombacısı Wazir Akbar Khan Camisi’nde kendini patlattı ve 3 sivil vatandaşı yaraladı" ifadelerini kullandı. Görgü tanıklarına göre patlama, akşam namazından sonra namaz kılanların camiden çıktığı sırada gerçekleşti. Yaralananlar arasında cami imamı Ayaz Niyazi’nin de bulunduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı