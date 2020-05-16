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Afganistan'da cami önünde bombalı saldırı: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:08:53 -
Afganistan'da cami önünde bombalı saldırı: 2 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bir cami önünde düzenlenen bombalı saldırıda iki sivil hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Ainu Mine bölgesindeki Abdul Aziz Camisi'nin önüne yerleştirilen bombanın, sivillerin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Saldırıda iki sivilin yaşamını yitirdiğini, üç sivilin yaralandığını ifade eden Aryen, Taliban'ı sorumlu tuttu.

Taliban'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.


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