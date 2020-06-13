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Aktüel

Afganistan'da cami imamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-13 15:56:05 -
Afganistan'da cami imamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Çah Ab ilçesindeki bir camide imamlık yapan Mevlevi Ainuddin, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Tahar Valiliği sözcüsü Muhammed Cevad Hicri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çah Ab ilçesindeki Halyan Camisi'nde imam olarak görev yapan Mevlevi Ainuddin'in kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Hicri, saldırıda imam Ainuddin'in öldüğünü, saldırganların ise bölgeden kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Böylece ülkede son iki hafta içerisinde 3 cami imamı saldırılarda hayatını kaybetti.

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