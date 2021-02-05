  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afganistan’da büyük saldırı! 16 korucu öldü
Dünya

Afganistan’da büyük saldırı! 16 korucu öldü

Afganistan'da Taliban saldırısında 16 korucunun öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 14:36:00 -
Afganistan’da büyük saldırı! 16 korucu öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesindeki korucu karakola düzenlediği silahlı saldırıda 16 korucu hayatını kaybetti.

Kunduz İş Şura Başkanı Muhammed Yusuf Eyyubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Han Abad'ın Tepe-i Ahtar bölgesindeki korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 16 korucunun yaşamını yitirdiğini, 2 korucunun ise yaralandığını ifade eden Eyyubi, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.

Eyyubi, militanların son zamanlarda Kunduz vilayetindeki saldırılarını artırdığını ve bunun endişe verici olduğunu kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Öte yandan militanların Faryab vilayetinin Hoca Sabzpoş ilçesinde dün akşam saatlerinde düzenlediği silahlı saldırıda, 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milletin parası ile cebini dolduranlar milletin değerlerine hakaret edenlere destek veriyor: Yemek Sepeti'nin CEO'sundan mesaj var
Gündem

Milletin parası ile cebini dolduranlar milletin değerlerine hakaret edenlere destek veriyor: Yemek Sepeti'nin CEO'sundan mesaj var

Milletin parası ile cebini dolduran Yemek Sepeti'nin kurucu ortağı ve CEO'su Nevzat Aydın, milletin değerlerine hakaret edenlere destek verd..
Savaşın ayak sesleri! 'Rusya karşısında boyun eğmeyeceğiz'
Dünya

Savaşın ayak sesleri! 'Rusya karşısında boyun eğmeyeceğiz'

ABD Başkanı Joe Biden, Trump dönemine atıf yaparak, "Rusya'nın agresif eylemleri karşısında ABD'nin boyun eğdiği günlerin sona erdiğini" bel..
Bakan Soylu'dan sosyal medya tepkisi: Emperyalizmin bu oyuncağı insanlığı teslim alamaz
Gündem

Bakan Soylu'dan sosyal medya tepkisi: Emperyalizmin bu oyuncağı insanlığı teslim alamaz

Sosyal medya platformu Twitter'ın LGBT'yi koruyarak Türkiye'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi birçok ismin twitlerine sınırlama getirme..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay