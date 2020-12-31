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Aktüel Afganistan'da bombalı saldırıda bir kişi öldü
Aktüel

Afganistan'da bombalı saldırıda bir kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:29:29 -
Afganistan'da bombalı saldırıda bir kişi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patladığını söyledi.

Hogyani, patlamada bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Başkent Kabil'de de sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı.

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