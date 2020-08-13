Afganistan'da bombalı saldırıda 4 sivil öldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Pancvayi ilçesine bağlı Zela Han köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini aktaran Barikzey, 6 sivilin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.