Afganistan'da bombalı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

Gor Valiliği sözcüsü Zalmay Karimi, basına yaptığı açıklamada, Kandival bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis Amiri Hamidullah Hasanzade'nin aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda Hasanzade ile bir polis memurunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Karimi, 3 polis memurunun da yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

BM Afganistan Yardım Misyonuna (UNAMA) göre, son zamanlarda en çok can kayıpları, yol kenarına yerleştirilen bombaların patlatılması yüzünden yaşanıyor. Öte yandan Afganistan hükümetine göre, yaklaşık 2 haftadır, yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.