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Dünya Afganistan'da bombalı saldırı: Ölüler var
Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı: Ölüler var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 18:47:00 -
Afganistan'da bombalı saldırı: Ölüler var

Kabil Emniyet Müdürlüğü Basın Sorumlusu Basir Mücahit, yaptığı açıklamada, Pagman ilçesinin Kale-i Abdul Ali bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracının geçişi sırasında patlatıldığını söyledi.

Mücahit, saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ülkede bir yandan barış sürecinin belirsizliği sürerken, diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan hükümeti, son 2 aydır bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Ülkede mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

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