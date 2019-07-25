Afganistan'da bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var
Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 5'i yaralandı.25 Temmuz 2019 Perşembe 21:06
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hogyani ilçesinde düğüne giden sivilleri taşıyan bir aracın geçtiği sırada yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettiğini belirtti.
Hogyani, patlamada 3'ü çocuk 10 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
YORUM YAZ