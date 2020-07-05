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Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı: 3 polis öldü

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması üzerine 3 polis hayatını kaybederken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 08:59:00 -
Afganistan'da bombalı saldırı: 3 polis öldü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Herat Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Ahad Valizadeh, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Ahmad Abad bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 polisin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Yorumlar

4321

abd nato alçakları afganistandan 20 yılddır müslüman kardeşlerimizi vuruyorlar ırzlarına her türlü geçiyorlar siz nasıl müslümansızki müslüman ülkelerin imdadına nefisli olacak şekilde yetişmiyor hatta abd natodan kurtulmuyorsuz üstelik afganistanda abd nato yeraltı uyuşturucu kokain eroin üretim fabrikası kurmuş dünyaya satıyor afgan halkında ve hayvanlarda deniyorlar alçaklarca bunu biliyormuydunuz
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