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Aktüel Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü
Aktüel

Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:23:30 -
Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Dehdadi ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla eski polis amirlerinden Hacı Haşim Han Ahmedzey'in araç konvoyunu hedef aldığını söyledi.

Saldırıda bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, Ahmedzey ile 8 korumasının da yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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