Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 kişi öldü, 93 kişi yaralandı Afganistan'ın Zabul vilayetinin merkezi Kalat şehrindeki İstihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.

Afganistan'da emniyet yetkilileri, Kalat'taki istihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının gerçekleştirildiği bölgenin yakınında Zabul İl Hastanesinin bulunduğunu, hasta ve yakınları arasında da yaralananlar olduğunu açıkladı. Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda 7 kişinin öldüğünü, 93 kişinin yaralandığını bildirdi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor Saldırıda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Söz konusu saldırıyı Taliban üstlendi.

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