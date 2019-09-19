Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 7 kişi öldü, 93 kişi yaralandı
Afganistan'ın Zabul vilayetinin merkezi Kalat şehrindeki İstihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.19 Eylül 2019 Perşembe 09:15
Afganistan'da emniyet yetkilileri, Kalat'taki istihbarat binası önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının gerçekleştirildiği bölgenin yakınında Zabul İl Hastanesinin bulunduğunu, hasta ve yakınları arasında da yaralananlar olduğunu açıkladı.
Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda 7 kişinin öldüğünü, 93 kişinin yaralandığını bildirdi.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor
Saldırıda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.
Söz konusu saldırıyı Taliban üstlendi.
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