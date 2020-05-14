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Aktüel

Afganistan’da bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü

Afganistan’ın Gardez şehrinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 10:07:40 -
Afganistan’da bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü

Afganistan’ın Gardez şehrinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 sivil hayatını kaybetti.


Afganistan’ın doğusundaki Paktiya vilayetinin merkezi Gardez’de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti. Afganistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 5’i asker 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Afganistan İçişleri Bakanı Sözcüsü Tariq Aryan ise “Maalesef bu sabah barış ve güvenlik düşmanları, patlayıcı yüklü aracı Gardez şehrinde patlattı” ifadelerini kullandı.


Öte yandan saldırıyı Taliban üstlendi.

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