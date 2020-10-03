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Dünya Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 ölü
Dünya

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Gani Hil ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 17:39:00 -
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 ölü

Afganistan Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, saldırganlardan birinin Gani Hil kaymakamlık binasını bomba yüklü bir araçla hedef aldığını söyledi.

Kaymakamlık binasına girerek saldırmaya çalışırken diğer saldırganların güvenlik güçleri tarafından mağlup edildiğini belirten Hogyani, saldırıda çoğu sivil 15 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin de yaralandığını belirtti.

Hogyani, saldırı nedeniyle bölgedeki tüm ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığını kaydetti.

Henüz saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

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