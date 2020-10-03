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Aktüel Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 ölü
Aktüel

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 ölü

Saldırıda 50'den fazla kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 14:48:09 -
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Gani Hil ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, yaptığı açıklamada, saldırganlardan birinin bomba yüklü araçla Gani Hil ilçe kaymakamlığı binasını hedef aldığını söyledi.

Diğer saldırganların kaymakamlık binasına girerek saldırmaya çalışırken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hogyani, saldırıda çoğu sivil 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50'den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti.

Hogyani, saldırının etkisiyle bölgede bulunan tüm ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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