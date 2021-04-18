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Dünya Afganistan'da bir polis dehşet saçtı
Dünya

Afganistan'da bir polis dehşet saçtı

Afganistan'da Badgis vilayetinde bir polis memuru 3 meslektaşını öldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 13:18:00 -
Afganistan'da bir polis dehşet saçtı

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde bir polis memuru 3 meslektaşını ateş ederek öldürdü.

Badgis İl Şura Başkanı Abdul Aziz Bek, basına yaptığı açıklamada, Badgis'in Mukur ilçesine bağlı Sincidek köyündeki polis karakolunda görev yapan bir polis memurunun 3 meslektaşını silahla öldürdüğünü belirtti.

Saldırganın karakoldaki silahları da alıp kaçtığını ifade eden Bek, söz konusu kişinin Taliban'a katılabileceği yönünde bilgilerin olduğunu kaydetti.

Ülkede bir yandan şiddet olayları devam ederken diğer yandan da istikrarın sağlanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul; Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) eş düzenleyiciliğinde, 24 Nisan-4 Mayıs'ta Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcileri arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı bir konferansa ev sahipliği yapacak.

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