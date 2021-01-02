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Aktüel Afganistan'da bir gazeteci öldürüldü
Aktüel

Afganistan'da bir gazeteci öldürüldü

Yeniakit Publisher
2021-01-02 10:40:52 -
Afganistan'da bir gazeteci öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Gor vilayetinde yayın yapan "Gor Sesi" adındaki bir radyo kanalının müdürü olan gazeteci Bismillah Adil Aimak, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Gor Emniyet Amiri Nik Muhammed Nikzad, basına yaptığı açıklamada, Gor Sesi radyosunun müdürü Aimak'ın, Gor'un merkezi Firozkoh şehrinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

Nikzad, saldırı sonucu Aimak'ın yaşamını yitirdiğini, saldırganların kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


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