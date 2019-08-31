Afganistan'da bir ABD askeri öldü

KABİL (AA) - Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan bir ABD askerinin operasyon sırasında hayatını kaybettiği bildirildi. Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, ülkede 1 ABD askerinin 29 Ağustos'ta bir operasyon sırasında öldüğü belirtildi. 21 Ağustos'ta da ülkenin kuzeyindeki Faryab vilayetinde iki ABD askeri öldürülmüştü. Kimlikleri açıklanmayan askerlerin, ülkenin neresinde ve ne zaman yaşamını yitirdiği ifade edilmedi. Afganistan'da halen 14 bin civarında askeri olan ABD yönetimi, Taliban ile muhtemel bir barış anlaşması sürecinin sonunda bu sayıyı önemli ölçüde azaltmayı planlıyor.

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