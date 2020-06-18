Afganistan'da barışa giden yolun sonuna yaklaşılıyor

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - ABD ile Taliban arasında 9 Şubat'ta Katar'da imzalanan barış anlaşmasının üzerinden 110 gün geçmesinin ardından Afganlar arası müzakerelerin başlaması için çalışmalara hız verildi.

10 Mart'ta gerçekleşmesi planlanan ve yaşanan siyasi kriz nedeniyle ertelenen Afganistan hükümetiyle Taliban arasındaki müzakereler için gün sayımı başladı.

Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında ilk kez yapılacak barış müzakerelerinin bu ayın sonuna doğru Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanıyor.

Afgan hükümetini müzakerelerde temsil edecek 21 kişiden oluşan heyet listesinin belirlenme çalışmasında sona yaklaşılırken, bu listede kadın hakları temsilcilerinin de bulunduğu belirtiliyor.

- Taliban ile mahkum takası

Taliban tarafından Afganlar arası müzakerelerin başlaması için ön şart koşulan "mahkum takasının" yüzde 60'ının tamamlandığı görülüyor.

Şu ana kadar Afgan cezaevlerindeki 3 Taliban üyesi ve Taliban'ın elinde bulunan 500'den fazla rehine serbest bırakıldı.

Önceki günlerde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganlar arası müzakerelerin başlaması için geri kalan 2 bin Taliban mahkumun en kısa zamanda serbest bırakılacağını açıklamıştı.

ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma kapsamında, Taliban üyesi 5 binden fazla mahkumun, karşı taraftan da 1000'den fazla rehinenin Afganlar arası müzakerelerin başlamasından önce serbest bırakılması gerekiyor.

Mahkum takasının zamanında gerçekleşmesi için önceki haftalarda başkent Kabil'e gelen 5 kişiden oluşan ikinci bir Taliban heyetinin görüşmeleri ve mahkum tespiti çalışmaları da devam ediyor.

- "Barış" için diplomasi trafiği sürüyor

Afganlar arası müzakerelerin başlamasına az bir zaman kala Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve Dışişleri Bakanı Hanif Atmer'in diploması trafiği hız kesmeden devam ediyor.

Söz konusu hükümet yetkililerinin bazı ülkelerle sanal ortamda toplantıları sürerken, ülke içerisinde de istişareler gerçekleştiriliyor.

İki gün önce video konferans yöntemiyle görüşen Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile barış görüşmelerini konuştu.

Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah da Kabil'deki yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve milletvekilleriyle barış görüşmelerini sürdürüyor.

- Şiddet durmak bilmiyor

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ederken diğer yandan şiddet olayları durmak bilmiyor.

Ülke genelinde son 3 haftada yaşanan terör olaylarında yaklaşık 100 sivil hayatını kaybederken, yaklaşık 200 sivil de yaralandı.

Bu sürede Taliban ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda 100'e yakın güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken, 150'den fazla militanın da öldürüldüğü açıklandı.

Halihazırda ülkenin 8 vilayetinde Taliban ile güvenlik güçleri arasında aralıklarla çatışmalar devam ediyor.

- Taliban ile barış görüşmeleri süreci

Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Afgan hükümeti, Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunmuş ve bu amaçla Barış Konseyi kurmuştu.

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Haziran 2013'te, hükümet ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanıyordu.

Ancak Taliban'ın müzakerelerin yürütüleceği ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti görüşmelerden çekilmişti.

Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri de askıya alınmıştı.